【ワシントン共同】米ホワイトハウスは13日、トランプ大統領が駐韓国大使に韓国系米国人女性のミシェル・スティール前下院議員（70）を指名したと発表した。就任には上院の承認が必要。昨年1月のトランプ氏の2期目就任後、大使人事が決まらず、不在が続いている。スティール氏は2021年から西部カリフォルニア州選出の共和党下院議員を2期務めた。24年選挙で民主党候補に惜敗した。韓国生まれで、韓国メディアによると、幼少期