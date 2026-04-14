ＡＲアドバンストテクノロジはカイ気配スタート。１３日取引終了後、２６年８月期連結業績予想について売上高を１６０億１０００万円から１６４億３３００万円（前期比１６．１％増）へ、営業利益を９億６５００万円から１１億６６００万円（同４０．６％増）へ上方修正すると発表した。ＡＩ領域を中心としたＤＸ関連需要の着実な取り込みに加え、ＡＩ開発案件、ＡＩコンサルティングを含む高付加価値案件の獲得が全体を押