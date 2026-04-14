アドバンテスト、ディスコなど半導体製造装置メーカーやＮＡＮＤメモリー大手のキオクシアホールディングスなど半導体関連の主力銘柄が軒並みカイ気配スタートとなっている。前日の米国株市場ではＮＹダウやナスダック総合株価指数が揃って上昇、ナスダック指数の上昇率は１．２％に達したが、それ以上にフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）の上げ足が際立った。同指数は１．７％高で９連