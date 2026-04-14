起立性調節障害の治療は、生活改善を基本にしながら必要に応じて薬物療法を組み合わせます。症状や生活状況に応じた個別対応が重要です。本章では、治療の全体像や具体的な方法についてわかりやすく解説し、回復への道筋を示します。 監修医師：本多 洋介（Myクリニック本多内科医院） 群馬大学医学部卒業。その後、伊勢崎市民病院、群馬県立心臓血管センター、済生会横浜市東部病院で循環器内科医として経験を積む。現