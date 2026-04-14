オメガ3系脂肪酸を含む油の品質を守るうえで、冷蔵保存と遮光保存は基本かつ効果的な手段です。冷蔵庫内での適切な保管場所の選び方から、結露への対処法、遮光容器が手元にない場合の追加対策まで、日常生活で実践しやすい具体的な手順を順を追ってご説明します。 監修管理栄養士：武井 香七（管理栄養士）帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシステム、戸塚共立第一病院3年7ヶ月勤務 株式会