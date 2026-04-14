14日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前日清算値比515ポイント高の3万4240ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万3681.82ポイントに対しては558.18ポイント高。 株探ニュース