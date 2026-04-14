中国メディアの観察者網は13日、米国、イスラエルとイランとの戦闘を巡り、エネルギー分野の専門家から「中国が最も明確な勝者になるかもしれない」との声が上がったことを報じた。記事はまず、米国、イスラエルによるイランへの攻撃が始まり、中東の石油・天然ガス供給が滞ったことを受けて世界各国は再生可能エネルギーの導入を急いでいると言及。そして、「こうした新エネルギー技術の多くは中国発だ」と論じた。イラクの首都バ