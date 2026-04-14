米国との第2戦に向け調整する熊谷（左から2人目）ら＝シアトル近郊（共同）【シアトル共同】サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」は、米国との国際親善試合3連戦の第2戦を翌日に控えた13日、シアトル近郊で調整し、35歳のベテランDF熊谷（ロンドン・シティー）は「しっかり（好機を）仕留められるか。そこをチームとして狙って、怖さを出したい」と闘志を燃やした。11日のカリフォルニア州サンノゼでの第1戦は1―2で敗戦