日本の温室効果ガス実質排出量と削減目標環境省は14日、2024年度の国内の温室効果ガス排出量から森林などの吸収量を差し引いた「実質排出量」は、二酸化炭素（CO2）換算で9億9400万トンだったと発表した。基準となる13年度比で28.7％減。50年までにゼロにする目標達成に向けて最少を更新したが、削減ペースは鈍化した。計画で想定していた事実上の目標よりも、1500万トン多かった。日本は13年度から50年までを直線で結んで算出