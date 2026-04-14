イギリスのスターマー首相は13日、アメリカが打ち出したホルムズ海峡をめぐる封鎖措置について、支持しない考えを示しました。イギリスの公共放送「BBC」によりますと、スターマー首相は、ホルムズ海峡について「閉ざすのではなく、開いたままにするために、同盟国と協力してきた」と述べました。そのうえで、アメリカによる封鎖措置について「私たちは支持していない」と明言しイランの港湾などを対象とした封鎖の実施にはイギリ