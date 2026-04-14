Image: satomi generated with Copilot｜AIに頼んだら、やけに派手な絵になったけど、接続切れになるバグです 通信機器側の問題じゃないので要注意。macOSのネットワークコードに、重大なバグが見つかりました。49日17時間2分47秒でカウンターがいっぱいになって（オーバーフロー）、何の事前警告もないまま接続が落ちるバグです。ソフトウェア開発のPhotonがブログに公開した詳細によると、