暖かくなってきて、春服を少しずつ買い足したくなる季節。大人がまずチェックしたいのは、通勤やお出かけなど幅広いシーンで活躍してくれる「きれいめトップス」かも。【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】には、ペプラムやギャザー、レース素材など、コーデにほどよく華やかさを添えてくれるトップスが揃っています。この春の着こなしを支えてくれる一枚が見つかるかも。 襟付きで端正な雰囲気に