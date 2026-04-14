筆者の友人・Y子は、お金の話で何かとマウントを取ってくる義妹のことがずっと苦手でした。配慮のない言動や無責任な振る舞いに振り回され、頭を抱えることもしばしば。ところが、ある出来事をきっかけに、その義妹の態度がガラリと変わったのだそうです。今回は、そんなY子のちょっとスカッとするエピソードをご紹介します。 義妹