13日、静岡市内のスーパーを訪れてみると…。（高山 基彦 アナウンサー）「騒動の時は売り切れも目立っていたコメ売り場ですが、今は山積みになっています。価格は、5キロで税込みで3000円台前半です。騒動の時とは状況が変わっています」商品棚には10品目以上、40種類のコメがずらり。年明けになってからこうした状況が続いているといいます。（ヒバリヤ 営業本部山岸 達也 部長）「2月ぐらいからいろんな種