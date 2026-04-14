前田建設工業を傘下に置く準大手ゼネコン（総合建設会社）のインフロニア・ホールディングス（ＨＤ）は、水道設備大手の「水ｉｎｇ（スイング）」を買収する方針を固めた。自治体から上下水道の運営を受託する事業の強化を図る。水ｉｎｇには現在、三菱商事、産業機械メーカー荏原製作所、プラント大手日揮ホールディングスが３分の１ずつ出資している。インフロニアＨＤは３社から全株式を取得する方針で、買収額は９００億円