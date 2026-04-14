JR東日本によると14日午前、京浜東北線は、新子安駅での車両点検の影響で、一時、上下線で運転を見合わせた。その後、8時54分頃に運転を再開し、上下線の一部列車に遅れと運休がでている。女性専用車を中止している、としている。（4月14日午前9時05分更新）