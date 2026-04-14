きょう（14日）午前5時50分ごろ、香川県まんのう町の仲多度南部消防組合消防署琴南出張所の車庫内で、救急車が1台が燃える火事がありました。 当直中の消防隊員が火災に気づき119番通報し、午前6時12分に鎮火したということです。