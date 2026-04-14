飲酒運転で赤信号の交差点に進入し、軽ワゴン車と衝突して相手の男性を死亡させた疑いで、男（22）が逮捕されました。 【写真を見る】飲酒運転で信号無視か…乗用車運転の男（22）を逮捕「飲酒状態であったことは間違いない」 軽ワゴン車と衝突し相手の運転手は死亡 今月11日午前6時20分ごろ、三重県松阪市曽原町の交差点で直進していた乗用車と対向車線から右折しようとした軽ワゴン車が衝突し、軽ワゴン車を運転していた津