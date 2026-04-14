◆米大リーグドジャース―メッツ（１３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、次回登板となる１５日（同１６日）のメッツ戦に向け、本拠地ブルペンで投球練習を行った。ブルペンで２９球、ツーシーム、スライダー、カーブなど変化球も交えて投球した。この日のメッツ戦初戦には「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。大谷は前回８日（同９