◆米大リーグヤンキース―エンゼルス（１３日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ヤンキースのＡ・ジャッジ外野手（３３）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・エンゼルス戦に「２番・右翼」で先発出場。初回に菊池雄星投手（３４）から５号先制２ランを放った。０―０の初回無死三塁。２ボールから菊池のチェンジアップが真ん中付近に入ってきたところを見逃さなかった。打球速度１１６・２マイル（約１