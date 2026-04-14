熊本、大分両県で災害関連死を含め計278人が犠牲となった2016年4月の熊本地震は14日、最初の激震「前震」から10年となった。前震と16日の「本震」で震度7を2回記録し、45人が亡くなった熊本県益城町では、震災記念公園で西村博則町長らが黙とうした。木村敬熊本県知事は県庁で献花。被災した各地で追悼の催しが開かれる。熊本地震では、死者の約8割は避難生活の疲労などを原因とする災害関連死で、車中泊避難による体調悪化も