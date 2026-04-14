プレミアリーグ第32節が13日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドとリーズが対戦した。マイケル・キャリック暫定監督のもとで好調を維持し、チャンピオンズリーグ（CL）出場権獲得へ邁進中の3位マンチェスター・ユナイテッドが、15位リーズを本拠地『オールド・トラッフォード』に迎えた一戦。リーズに所属する日本代表MF田中碧はボランチの一角としてスタメンに名を連ね、リーグ戦では16試合ぶりの先発出場となった。敵