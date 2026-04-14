住宅ローンを変動金利で利用している方のなかには、最近の金利上昇を受けて、今後の返済に不安を感じている方もいるでしょう。特に、これから先も返済が長く続く場合は、金利の動きが気になりやすいものです。こうしたなかで、借り換えを視野に入れる人も少なくありません。 そこで本記事では、固定金利への借り換えを考える際に確認したいポイントを整理します。 変動金利から固定金利に借り換える最大のメ