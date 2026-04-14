2026年2月9日（月）から、ゆうちょ銀行の通常貯金、通常貯蓄貯金、定期貯金、定額貯金の金利が引き上げられました。タイトルでは、ゆうちょ銀行だけが金利が低いとの印象を受けているようですが、決してそんなことはなく、多少の遅れはあれど、他の金融機関と同レベルの金利引き上げが実施されています。 そこで本記事では、ゆうちょ銀行と他の銀行での主な金融商品の違いや、「金利」の決定の仕組みなどについて確認してい