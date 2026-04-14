出産を控える時期は、育児用品や生活の変化に目が向きやすい一方で、少し先の教育費も気になり始めます。特によく聞くのが、「児童手当を貯めるだけで十分なのか」「学資保険まで入るべきなのか」という疑問です。制度の内容と教育費の目安を整理すると、家庭に合った準備の進め方が見えやすくなります。 そこで本記事では、児童手当で準備できる金額の目安と、学資保険に入るべきか判断するポイントについて解説します。