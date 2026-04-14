バンス副大統領らアメリカの代表団とガリバフ国会議長やアラグチ外相らイランの代表団。ついに両国が仲介国パキスタンで“停戦協議”に臨みました。始まったのは、現地時間 午後5時ごろ。夜通しで実に10時間以上対面で話し合いが行われましたが…。（アメリカバンス副大統領）「交渉は合意できずに帰国することになりました」「何が妥協できて何が妥協できないのかは明確にしました」イランとの交渉における譲れない条件「レッド