（小泉 進次郎 防衛相）「本日は、私から、皆さまからのご意見に対する防衛省の考えをご説明させていただきます」おととい11日、静岡･御殿場市を訪れた小泉防衛相が地元の代表と会談したのは、5月、自衛隊の東富士演習場でアメリカ軍が計画している射撃訓練について。高機動ロケット砲システム「ハイマース」を使い、国道469号を越えて演習弾を発射するもので、地元は、同様の訓練を2025年10月に行った際、“今回限り”とい