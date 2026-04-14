アメリカのバンス副大統領は、16年ぶりに政権交代することが確実となったハンガリーについて、「次の首相とも良い関係を築ける」という見通しを示しました。アメリカバンス副大統領「ハンガリーの次の首相ともうまくやっていけるだろう」バンス副大統領は13日、FOXニュースの番組に出演し、ハンガリーで行われた総選挙でオルバン首相率いる与党が敗北したことについて「残念だ」とコメントしました。一方で、政権交代を果たした