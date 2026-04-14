FANTASTICS from EXILE TRIBEの瀬口黎弥さんは4月12日、自身のInstagramを更新。バキバキの腹筋があらわになったショットを公開しました。【写真】瀬口黎弥の“メロ筋”「最高すぎます眼福です」瀬口さんは「off shot #Leiきれいな海が見える最高のホテルで撮影しました！腹斜筋ならぬメロ筋ここで解放しました」とつづり、1枚の写真を投稿。海を望むホテルの部屋で、白いシャツをはだけさせてベッドに横たわる自身の姿です。