第3回中国エンボディドAI（人工知能）大会が11日、安徽省合肥市で開幕した。その中で発表された「中国AIのエンボディドAIマスター白書（2026年）」は、中国製ロボットと大規模AIモデルはこれから深く融合して、ロボットのセルフラーニング能力と進化能力が増強を続けるとの見通しを示した。同白書は中国エンボディドAIの重要技術を系統的に整理し、エンボディドインテリジェンス、エンボディドデータ集合、エンボディド世界モデル