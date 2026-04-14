勤務先と取引先の会社有志が開いた駅伝大会に出場し、熱中症で死亡した社員の遺族が近く、熱中症の予防措置を怠ったなどとして、両社に損害賠償を求める調停を東京簡裁に申し立てる。遺族は「業務に密接した行事で参加を拒否できなかった」と主張するが、会社側は「私的活動で業務ではない」などとしている。調停を申し立てるのは東京都内の情報通信会社で勤務し、２０２３年７月に死亡した男性（当時２７歳）の遺族。代理人の