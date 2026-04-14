リーズの田中碧＝13日（ロイター＝共同）【ロンドン共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグで13日、リーズの田中碧はアウェーのマンチェスター・ユナイテッド戦で後半29分まで出場した。リーグ戦での先発は4カ月ぶり。チームは2―1で勝った。