2024年度に国内で排出された温室効果ガスの量が前の年度から1.9%減少して1990年度以降、最も少なくなりました。また、森林などによる吸収量を差し引いた実質的な排出量は初めて10億トンを下回りました。環境省によりますと、2024年度に国内で排出された二酸化炭素などの温室効果ガスの量は前の年度から1.9%減り、およそ10億4600万トンでした。これは排出量の算定を始めた1990年度以降、最も少ない量です。また、森林などによる吸収