元人気セクシー女優でタレントの蒼井そらが13日夜、Xを更新。自身の過去の職業をめぐり、思いをつづった。蒼井は11日、ABEMA記念番組「30時間限界突破フェス」内の「愛のハイエナ特別版あつまれハイエナの森」に出演。初対面で肉体関係を持った有名俳優を実名告白し、スタジオを騒然とさせた。こうしたこともあってか13日の更新では「みんな子どもの心配してくれてありがとね。幸せいっぱい育ててるし、元気いっぱい成長してるか