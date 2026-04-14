オランダ１部フェイエノールトの日本代表ＦＷ上田綺世（２７）がオランダ紙「テレグラフ」が選出する週間ベストイレブンにＤＦ板倉滉（アヤックス）とともに選出された。上田は１２日のＮＥＣナイメヘン戦で先制点となるヘディングシュートを叩き込み、今季２３得点目をマークした。リーグ得点ランキング首位を独走中。今季公式戦では２４得点目で２０２２―２３年に所属したベルギー１部セルクル・ブリュージュで決めた自己最