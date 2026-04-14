イングランド・プレミアリーグのリーズに所属する日本代表ＭＦ田中碧（２７）は１３日（日本時間１４日）、敵地で２―１と勝利したマンチェスター・ユナイテッド戦で４か月ぶりに先発出場した。田中はリーグ戦では昨年１２月１４日のブレンドフォード戦以来となるスタメン出場。前半４５分には敵陣でボールを奪うとＧＫもかわしてゴールに迫った。惜しくもＤＦに阻止されて絶好のチャンスを逃してしまうが、地元メディア「ヨー