いつも疲れているのは、心に溜まった闇や影のせい？ あなたの「 疲れ」の正体は？ 私たちが日常的に「疲れた」と感じるとき、その原因を「働きすぎだから」「睡眠不足だから」といった肉体的な理由に求めがちです。しかし、もし十分に体の休息をとっているのに、朝から体が重く、活力がわいてこないとしたら、その原因は脳や心にある可能性が高いと考えられます。 このような精神的な疲労感の裏には、心に溜まった闇や影が潜