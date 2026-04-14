ランニング中の心配事を解決！脚がつってしまったときの対処法 慌てずに力を抜いてゆっくりと伸ばす ランナーにとって、身近なトラブルのひとつが「脚つり」です。筋肉が異常収縮してしまう症状なので、収縮してしまった筋肉を元の状態に伸ばす必要があります。もしもランニング中に脚がつってしまったら、まずは慌てずに力を抜き、つった部位の筋肉をゆっくりと伸ばしていきます。一般的にふくらはぎがつることが多いの