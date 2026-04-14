事故があった踏切（岡山市北区学南町） JR西日本によりますと、14日午前6時40分ごろ、岡山市北区学南町のJR津山線の天神縄手踏切で快速列車と人が接触しました。この事故で、津山線は岡山駅と津山駅の間の上下線で一時運転を見合わせました。 現場は法界院駅と岡山駅の間にある警報機と遮断機のある踏切です。岡山発津山行きの快速「ことぶき」（2両編成）の運転士が、進行方向の左側から踏切に侵入する人を見つけ、非常