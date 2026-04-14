東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値187.50高値187.51安値185.89 189.66ハイブレイク 188.59抵抗2 188.04抵抗1 186.97ピボット 186.42支持1 185.35支持2 184.80ローブレイク ポンド円 終値215.36高値215.38安値213.67 217.65ハイブレイク 216.51抵抗2 215.94抵抗1 214.80ピボット 214.23支持1 213.09支持2 212.52ロ&#1254