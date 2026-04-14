東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.71高値9.72安値9.61 9.86ハイブレイク 9.79抵抗2 9.75抵抗1 9.68ピボット 9.64支持1 9.57支持2 9.53ローブレイク シンガポールドル円 終値125.24高値125.34安値124.90 125.86ハイブレイク 125.60抵抗2 125.42抵抗1 125.16ピボット 124.98支持1 124.72支持2 124.54ローブレイ