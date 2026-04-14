東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7095高値0.7101安値0.6986 0.7250ハイブレイク 0.7176抵抗2 0.7135抵抗1 0.7061ピボット 0.7020支持1 0.6946支持2 0.6905ローブレイク キーウィドル 終値0.5868高値0.5873安値0.5792 0.5978ハイブレイク 0.5925抵抗2 0.5897抵抗1 0.5844ピボット 0.5816支持1 0.5763