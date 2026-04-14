１２日午後２時５分頃、新潟県弥彦村弥彦の県道で、村が運行する自動運転バス「ミコぴょん号」に歩行者の男女２人がはねられ、４０歳代男性が頭部出血、３０歳代女性が脚の打撲などのけがを負った。バスは事故当時手動運転中だったという。新潟県警西蒲署の発表などによると、バスの手動運転を担う５０歳代男性オペレーターと乗客７人にけがはなかった。バスは弥彦神社付近の宿泊施設からＪＲ弥彦駅に向かう途中、観光施設「お