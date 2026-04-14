◇ONE SAMURAI 1海人ーマラット・グレゴリアン（2026年4月29日有明アリーナ）“SBの最高傑作”の異名を持つキックボクサーの海人（28＝TEAM F.O.D）が、スポニチアネックスの独占インタビューに応じた。アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）の舞台で、対戦を望む日本人選手を実名で挙げた。「どんな形であれ、僕はチャレンジャーの気持ちで挑みたい」29日に開催されるONEの新シリーズ「ONE SAMURAI