今回は、離婚後、モラハラ義母に反撃したエピソードを紹介します。慰謝料の請求だけじゃ気が済まず…「私のすることをことごとくけなしてきて、『掃除もまともにできないの？30点』『料理は10点』などと、点数化してくる義母が大嫌いでした。ちなみに夫も夫でモラハラがひどく、いつも義母の味方で、『この人と離婚したい』と思う日々が続いていました。そして結婚から数年後、モラハラ夫と義母への我慢の限界を迎えた私は、離婚