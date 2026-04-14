首の手術から復帰したマツコ・デラックスが13日、投資家の若林史江氏のXに登場。近影が明らかになった。マツコは13日のTOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に月曜コメンテーターとして生出演。2月2日放送回以来10週ぶりに番組復帰を果たしていた。若林氏も月曜コメンテーターとして長年、マツコと共演してきた。その若林氏が「来週もちゃんと出席してくれますよーにwwww」とつづり、楽屋とみられる場所でのマツコとのツー