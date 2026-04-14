・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０５８２．９６（－１７．５７） ・ドイツ・ＤＡＸ ２３７４２．４４（－６１．５１） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８２３５．９８（－２３．６２） ・ロシア・ＲＴＳ １１２４．５９（＋９．１９） 出所：MINKABU PRESS