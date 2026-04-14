・ＮＹダウ４８２１８．２５（＋３０１．６８） 高値４８２２１．３７ 安値４７５０５．９７ ・Ｓ＆Ｐ５００６８８６．２４（＋６９．３５） ・ナスダック総合指数２３１８３．７３（＋２８０．８４） 出所：MINKABU PRESS