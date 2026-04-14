・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝９９．０８ドル（＋２．５１ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４７６７．４ドル（－２０．０ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝７５５２．３セント（－８０．１セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５８２．２５セント（＋１１．２５セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４４０．２