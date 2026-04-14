１３日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比３０１．６８ドル高の４万８２１８．２５ドルと反発した。トランプ米大統領がイランとの停戦協議に関して、現在も継続しており、合意に向けて前進しているとの認識を記者団に示した。協議継続の期待から米原油先物相場が下落し、株買いを誘った。 ＩＢＭ＜IBM＞やアメリカン・エキスプレス＜AXP＞、セールスフォース＜CRM＞が値を上げ、オラクル＜ORCL＞やスノ}